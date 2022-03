Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Seth Klarman wittert versteckte Werte beim Paymentgiganten Fiserv

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 180. Portfoliocheck schaue ich mal wiederüber die Schulter. Der Deep Value Investor kauft gerne Unternehmen, die von der Börse verschmäht und daher zu Rabattpreisen angeboten werden. Er investiert gerne mit großer Sicherheitsmarge und erzielt mit diesem Ansatz seit Jahrzehnten mit durchschnittlich 19% überragende Renditen.

Im 2021er Schlussquartal schichtete Klarman 11% seines Depots um; am Ende hält er nun 53 Werte und darunter finden sich 8 Neuaufnahmen. Mit 40,6% Gewichtung ist der Technologiesektor am stärksten in Klarmans Depot vertreten, dicht gefolgt von Communication Services mit 38,4%. Das restliche Fünftel führen Finanzwerte mit 6,6% an vor Industrieaktien mit 5,1% und Gesundheitswerten mit 4,3%.Größte Position ist Liberty Global PLC mit 15%, dahinter folgen gleichauf Quorvo und Intel mit jeweils 9,1%. Neueinsteiger[WKN: 881793] bringt es zum Start gleich auf 3,1% Depotgewicht und damit auf den neunten Platz in Klarmans Top 10. Fiserv ist sowas wie das Rückgrat der US-Bankenindustrie und teilt sich hier den Markt mit Fidelity National Information Services. Damit fließen solide und stetige Erlöse, der Rest ist Fintech...