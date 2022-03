Nachdem im April 2018 letztmalig ein Test der einstigen Wechselkursgrenze von 1,20 CHF getestet wurde, ging das Paar in einen Abwärtstrend über und gab sukzessive in den Unterstützungsbereich von grob 1,0530 CHF nach. Nach einer kurzzeitigen Erholung Anfang 2021 zurück an den EMA 50 kam es im Zuge der Ukraine-Russland-Krise zu einer massiven Abwertung der Gemeinschaftswährung auf zeitweise unter 1,00 CHF. Zwar gelang es am Ende des Tages diese Marke wieder zurückzuerobern, allerdings breitet sich seit Anfang 2015 ein bedenkliches Bild in Form einer SKS-Formation aus.

Doppelboden noch möglich

Investitionen in sämtliche Assets sind derzeit nur mit erhöhten Risiken zu realisieren, der Bruch der Nackenlinie der beschriebenen SKS-Formation durch Unterschreiten der Kursmarke von 1,0435 CHF könnte jedoch den Grundstein für mittelfristige Abschläge in Richtung 0,90 CHF gelegt haben. So viel Abwärtspotenzial geht nämlich aus der Berechnung der vorliegenden Formation hervor. Eine Negierung dieses Verkaufssignals wird dagegen erst oberhalb von 1,1125 CHF erwartet, in diesem Szenario könnte dann eine Erholungsbewegung zurück an 1,1476 CHF erfolgen.