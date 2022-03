Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Damit wünsche ich uns zum Start in den Handelstag jetzt viel Erfolg.

20220308 Earnings before

Ich gehe mit dem neuen Gap, was nun bereits rund 300 Punkte aufzeigt, von weiter hoher Volatilität aus. In einer ersten Bewegung auch von einer Bandbreite bis 12.700 / 12.750 Punkten, da wir hier mehrfach gestern einen Intraday-Widerstand gesehen hatten:

In der Vorbörse ging die gestrige Abendbewegung weiter. Wir sehen hier einen Rücklauf an die Tiefs von gestern und haben direkt am Morgen die 12.500 vor Augen:

Wie skizziert sich das Bild am Morgen?

Es stellte sich am Ende ein Tagesverlust von 1,98 Prozent ein, der sich damit weiter in der Serie der Abgaben vergangener Handelstage einreiht. Dieser Abprall vom Gap ist hier zu sehen:

Das zwischenzeitliche Plus war jedoch nicht nachhaltig. Bereits mit dem Start der Wall Street und dort wieder nachgebenden Kursen sank auch der Deutsche Aktienindex zurück und schloss sogar unter 13.000 Punkten.

Dieses Momentum nahm an der Oberseite deutlich zu, als die Bereitschaft der Außenminister von Ukraine und Russlands ein Treffen ankündigten. Neue Hoffnungen auf eine Beendigung des Krieges trieben den DAX zunächst zu seinem Eröffnungsniveau und wenig später zur runden 13.000er-Marke. Darüber war es dann fast schon technisch "logisch" auch das Gap zu vergangenem Freitag zu schließen.

Direkt nach dem XETRA-Handelsstart begann zwar eine kurze Erholung, doch die Abgaben setzten sich sehr schnell fort. Neue Mehrjahrestiefs wurden ausgebaut und im Zuge der Diskussion über ein mögliches Importverbot für russisches Öl, welches US-Außenminister Antony Blinken und die Vorsitzende des Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, als Strafmaßnahme gegen Russland besprachen, gab es auch hier neue Reaktionen. Der Ölpreis war bereits in der Nacht auf den Stand von 2008 gestiegen und der Goldpreis streifte die 2.000 US-Dollar-Marke.

Bereits in der Vorbörse gab es Abschläge von rund 400 Punkten und ein Unterschreiten der 13.000 zu sehen. Die Zuspitzung der Ukraine-Situation mit weiteren weiteren militärischen Auseinandersetzungen sorgte für Zurückhaltung auf der Käuferseite und damit weiterem Abgabedruck am Aktienmarkt.

Keine DAX-Entspannung: 12500 in der Vorbörse erinnert an die Vola vom Montag. Ist in diesem Bereich die Option auf Bodenbildung gegeben?

