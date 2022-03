Heute steigt der Preis für europäisches Gas weiter - Russland hat nun erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs damit gedroht, Europa den Gashahn abzudrehen. Bisher hatte Russland bekanntlich ja nur sehr wenig auf die harschen Sanktionen des Westens reagiert - ändert sich das jetzt? Keine Frage: würde Russland kein Gas mehr liefern, droht sich der Inflationsschock noch stärker zu dynamisieren. Aber wie lange kann Russland den Krieg in der Ukraine finanzieren, ohne die Einnahmen aus Gas und Öl? So oder so: nun hat auch die Wall Street die Dimension des Problems erkannt - der Nasdaq nun 21% unter seinem Allzeithoch und damit auch im Bärenmarkt, den Dax hat es noch heftiger getroffen. Die Märkte sind überverkauft, kommt eine Gegenbewegung nach oben oder geht der Abverkauf weiter?

Hinweise aus Video:

1. Ukraine-Krieg: Ist eine Rezession jetzt unausweichlich?

2. Gas-Alarm: Russland droht mit Stop von Nord Stream 1 – Gaspreis +24 Prozent

Das Video "Dreht uns Russland den Gashahn ab? " sehen Sie hier..