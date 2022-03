Die Rheinmetall-Aktie (DE0007030009) zog in Folge der 180-Grad-Wende in der deutschen Verteidigungspolitik und einem angekündigten Sondervermögen für die Instandsetzung der Bundeswehr von 100 Mrd. Euro bis auf 162 Euro an; aktuell werden 153 Euro bezahlt. In diesen Kursen stecken bereits einige Vorschusslorbeeren – allerdings ist eine Verteidigungskomponente im Portfolio schon aufgrund ihrer geringen Korrelation mit klassischen Sektoren sinnvoll. Wer es defensiv angehen will, greift bei den aktuell hohen Volatilitäten zum Discount-Zertifikat – bislang hat einzig die DZ-Bank Ihr Angebot mit neuen Caps aktualisiert.

Kurzfristige Discount-Strategien mit 12 oder 16 Prozent Puffer (Juni 2022)