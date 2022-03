Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,01 € , was eine Steigerung von +5,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Der Krieg in der Ukraine und die Angst vor weiter steigenden Energiepreisen belasteten am Montag die US-Börsen. Die vom US-Außenministerium forcierte Diskussion über einen Importstopp für russisches Öl schob den Ölpreis auf ein neues Hoch. Im Zuge dieser Entwicklung erreichte der Preis für europäisches Erdgas ein Rekordhoch. Die weiter anziehenden Energiepreise verstärken damit auch die Inflation-Sorgen weiter. Am Nachmittag will die EU-Kommission einen Plan zu den möglichen Alternativen für russisches Erdgas präsentieren. 40 % der EU-Gasimporte kommen derzeit noch aus Russland. Der Dow Jones gab um 2,37 % auf 32.817 Punkte nach. Der S&P 500 sank um 2,95 % auf 4.201 Punkte, während der Technologieindex Nasdaq 100 den Handel mit einem satten Minus von 3,75 % bei 13.319 Punkten beendete. Die deutlichen Kursrückgänge an der Wall Street versetzten den Hoffnungen auf eine Trendwende an den deutschen Börsen einen Dämpfer. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland brachte zudem keinen Durchbruch. Vorbörslich tendierte der Dax 2 % im Minus. Der deutsche Leitindex eröffnete zwar mit einem Minus von 1,25 % bei 12.673 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels stemmte sich der Dax aber gegen die negativen Vorgaben und stieg bis auf 13.080 Punkte (+ 1,9 %). Unterdessen schafft Uniper eindeutige Fakten.