Der Angriffskrieg auf die Ukraine enthüllt die starke Abhängigkeit Europas von Gas- und Öllieferungen aus Russland. Stark steigende Preise am Energiemarkt dürften dieses Jahr abermals für Inflationsdruck sorgen; sie ziehen nicht nur steigende Spritpreise und Heizkosten nach sich, sondern belasten insbesondere die Industrien energieintensiver Zwischen- und Endprodukte. Damit ziehen auch die Preise für Edel- und Industriemetalle stark an. Auch für Soft Commodities, wie etwa Weizen, werden in Antizipation einer Knappheit durch längerfristige Unterbrechung der Lieferketten höhere Kurse notiert. Das Anlegermagazin Aktionär mit dem Indexanbieter Solactive ein Indexkonzept entwickelt, mit dem Anleger, die weiter vom Wachstum der Weltwirtschaft ausgehen, auf Aktien und eine Gold-Komponente setzen können, um von steigenden Preisen zu profitieren. Morgan Stanley ist Maker Maker für das Open-End-Zertifikat auf den AKTIONÄR Europa Inflation Index mit der ISIN DE000DA0ABD6.

Fixer Basket mit 9x Aktien plus 1x Gold als Inflationsschutz