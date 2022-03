Cartier Resources: Analysten schrauben Kursziel hoch!

Paradigm Capital gibt Kursziel von 0,50 CAD aus

Am Markt wurde die Transaktion sicherlich von den Geschehenissen in der Ukraine überschattet. Bei den Analysten aber kam der Deal bereits gut an. So lobst Don Blyth von Paradigm Capital die neuen Chancen durch das nun größere Projekt. Aus der „Briefmarke Chimo“ werde nun ein nun ein großer, relevanter Player in der Mining-Region Val-d’Or im kanadischen Québec. Die historische Chimo-Mine kommt bisher allein auf eine Ressource von mehr als 2 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier). Mit Chalice wird die Liegenschaft deutlich erweitert. Aktuell laufen die Arbeiten an der ersten Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für Chimo, erwartet wird sie in den kommenden Wochen. Zwar gebe es bisher keine offizielle Aussage, aber Blyth spekuliert, dass diese nun verschoben werden könnte, um Chalice zu berücksichtigen. Der Analyst sieht eine starke Unterbewertung der Cartier-Aktie und gibt ein 12-Monats-Kursziel von 0,50 CAD aus. Damit böte das Papier die Chance auf einen Fast-Vervierfacher.

CEO sieht Cartier Resources nun als noch besseres Übernahmeziel

Cartier Resources-CEO Philippe Cloutier hat sich bereits im folgenden Video-Interview ausführlich zu dem Deal geäußert. Der Geologe sieht nun sein Unternehmen als ein noch attraktiveres Übernahmeziel für Goldproduzenten. Zudem betont Cloutier die neuen Chancen durch die Zusammenarbeit mit O3 Mining, die u.a. einen Vertreter in den Aufsichtsrat senden werden. Zudem will man auf der technischen Ebene zusammenarbeiten. Laut Cloutier unterstützt auch der bisher größte Aktionär Agnico Eagle den Deal mit O3.