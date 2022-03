Genauer geht es hierbei um die Einleitung von PCB‘s (polychlorierten Biphenylen) bis 1979 in die Flüsse von Los Angeles, diese Chemikalien gelten als krebserregend, darüber schädigen sie die Leber und Schilddrüse. Bislang hat sich die neue Sachlage noch nicht negativ auf den Kursverlauf der Bayer-Aktie ausgewirkt, derzeit kann sich das Papier noch gut behaupten und den EMA 200 auf Tagesbasis verteidigen. Das muss allerdings nicht so bleiben, sollte der Ukraine-Konflikt etwas ins Abseits geraten, könnte Investoren schnell dieses Thema wieder aufgreifen und die Aktie empfindlich treffen.

Aktie kommt kaum vom Fleck

Von einer überschwänglichen Kursreaktion seit den Crash-Tiefs aus Anfang 2020 kann nicht die Rede sein, in der Spitze erreichte Bayer im abgelaufenen Jahr ein Verlaufshoch bei 57,73 Euro. Sollte sich wieder Ungemach unter Investoren ausbreiten, könnte es unterhalb eines Kursniveaus von 49,65 Euro wieder gen Süden gehen, erste Anlaufstelle wäre der Bereich um 47,50 Euro und darunter um glatt 46,00 Euro. Dort würde Bayer schließlich auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend treffen. Aber selbst für dieses Szenario würde sich durchaus ein spekulativer Short-Ansatz anbieten, sofern die Einstiegsvoraussetzung erfüllt wird. Ein bullischer Fall kann für das Papier allerdings erst wieder oberhalb von 55,00 Euro abgeleitet werden, Zugewinne an 57,73 und womöglich noch in den Bereich des EMA 200 auf Wochenbasis bei 61,96 Euro könnten dann folgen.