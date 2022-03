Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind sehr ermutigend, denn es konnten mehrere Zonen mit Goldanomalien identifiziert werden. Signifikante Goldcluster wurden in der Scherungszone nahe dem Dorf Noukpoudou wie auch auf dem Abujar-Trend in der Buyo-Lake-Scherungszone ermittelt.

Haranga Resources bestätigt die historischen Bodenproben

Bei Noukpoudou handelt es sich um eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Zone, die Goldwerte von bis zu 4,9 g/t in den Bodenproben offenbarte. Buyo Lake stellt ebenfalls eine ausgedehnte Scherungszone dar. Sie enthält rund 50 Kilometer nördlich die Goldlagerstätte Abujar, auf der bereits über 3,35 Millionen Unzen Gold nachgewiesen werden konnten.

Von hier aus läuft sie anschließend in das Issia-Buyo-Konzessionsgebiet von Haranga Resources hinein. Auch auf den eigenen Claims scheint Mutter Natur mit Gold nicht gegeizt zu haben, denn in den genommenen Bodenproben konnten Goldgehalte von bis zu 10 g/t nachgewiesen werden.

Röntgenfluoreszenzanalyse bestätigt die Goldanomalien

Bestätigt wurden die Bodenproben durch eine Röntgenfluoreszenzanalyse. Sie zielte darauf ab, verschiedene Elemente nachzuweisen. Darunter auch solche, die indirekt auf im Boden vorhandenes Gold verweisen. Diese Auswertungen haben bestätigt, dass die auf dem Grund genommenen Proben auf eine darunter liegende Goldmineralisierung in den tieferen Schichten des Bodens hinweisen.

Über das gesamte Konzessionsgebiet von 360 km² wurden bereits mehrere dichte Raster gelegt. Dabei deckte das letzte Infill-Bodenprogramm eine Fläche von 90 km² ab. Noch sind nicht alle wesentlichen Lücken geschlossen und Haranga Resources erwartet, dass bis zum Abschluss dieser Phase der Exploration über 6.500 eigene Bodenproben genommen sein werden.

Die systematische Entwicklung des Projekts schreitet weiter voran

Sobald alle aussichtsreichen Teile des Projektgebiets mit Bodenproben erkundet und die genommenen Gesteinsproben im Labor ausgewertet wurden, können in einem nächsten Schritt die interessantesten Zonen für die Folgeaktivitäten festgelegt werden.

Für die in Haranga Resources investierten Aktionäre sind das gute Nachrichten, denn damit schreitet nicht nur die Entwicklung des Saraya-Uranprojekts im Senegal, sondern auch die Exploration des Issia-Buyo-Goldprojekts systematisch voran.

Background

Haranga Resources Ltd. (ASX: HAR, FSE: 65EO) ist ein erst seit Januar 2022 in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Gold- und Uranvorkommen in Afrika spezialisiert hat. Ausgestattet mit den Einnahmen aus dem Börsengang werden in der Elfenbeinküste das Issia-Goldprojekt und im Senegal das Saraya-Uranprojekt entwickelt. Issia ist unexploriert und weist Anomalien mit bis zu 853 ppb Gold auf. Es gibt einen lokalen artisanalen Bergbau. Auf dem Saraya-Uranprojekt führte der Vorbesitzer Areva bis 2010 über 75.000 Bohrmeter durch. Eine signifikante Uranressource deutet sich an, die durch eigene Bohrungen deutlich erweitert und exakt definiert werden soll. Das Projekt könnte stark überraschen, denn im Pegmatitgestein sind noch die Metalle Zinn, Niob und Lithium enthalten. Spodumen wurde im Gestein bereits visuell erkannt.

