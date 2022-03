Insgesamt tendiert die Aktie von Thyssen Krupp seit etwa März 2019 in einer groben Seitwärtsphase, diese wird auf der Unterseite von 3,89 und oben etwa 14,44 Euro definiert. Innerhalb dieser Spanne hat sich in den letzten Monaten eine vielversprechende inverse SKS-Formation entwickelt, die dazugehörige Nacken ist im Chart blau eingezeichnet. Allerdings konnte das Konstrukt noch nicht regelkonform aktiviert werden, zahlreiche Hürden sorgten für wiederholte Abschläge auf das Niveau der rechten Schulter. Gelingt es an dieser Stelle eine Stabilisierung herbeizuführen und mindestens über den EMA 200 auf Wochenbasis zuzulegen, könnte der Traum einer Trendwende aber recht schnell in Erfüllung gehen.

Energiekosten belasten

Trotz der breiten Turbulenzen an den Finanzmärkten kann sich Thyssen Krupp vergleichsweise gut halten und die Unterstützung um 7,53 Euro behaupten. Für ein mustergültiges Kaufsignal mit Zielen bei 14,44 und darüber im Bereich von 18,22 Euro bedarf es jedoch eines nachhaltigen Kursanstiegs mindestens über ein Niveau von 11,45 Euro. Nur dann würde die inverse SKS-Formation tatsächlich erfolgreich aktiviert werden können. Unterhalb von 7,53 Euro würde die Aktie dagegen Gefahr laufen in den Bereich von 6,05 und schließlich 3,89 Euro durchgereicht zu werden.