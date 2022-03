Unterdessen blieben die Ölpreise am Dienstag auf einem extrem hohen Niveau, am Abend kostete ein Barrel Brent rund 128,00 US-Dollar. Das waren gut 3,15 Dollar mehr als ein Tag zuvor, allerdings ist auch eine gewisse Abschwächung der steilen Preisspirale zu erkennen. Die OPEC dagegen betonte, dass das Öl-Kartell angesichts der in die Höhe schießenden Energiepreise weiterhin als zuverlässiger Lieferant fungiert, allerdings keine Anhebung der Fördermengen beschließen wird. Die aktuellen Ereignisse seien vielmehr geopolitischer Natur, als der zur Verfügung stehenden Ölmenge auf dem Weltmarkt.

Annäherung an 2008‘er Hochs

Aktuell steuert der Preis weiter auf die Rekordstände aus 2008 bei 147,50 US-Dollar zu, auch gelang es auf Tagesschlusskursbasis die Höchststände aus 2012 bei 128,37 US-Dollar zu überbieten. Ein kurzfristiges Long-Investment könnte sich mit diesem Horizont noch auszahlen, unterliegt allerdings wegen der extrem hohen Schwankungsbreite enormen Risiken. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 120,00 US-Dollar eine recht starke Unterstützung, darunter die Marken bei 100,00 und 86,71 US-Dollar.