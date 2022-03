Erst vor Kurzem hatte Omai Gold Mines ( TSXV OMG / WKN A2QJC4 ) die Ergebnisse von auf der Omai-Liegenschaft in Guyana entnommenen Grabenproben vorgelegt, die mit Gehalten bis zu 21,3 g/t Gold andeutete, dass dort hochgradige Goldvorkommen zu entdecken sein dürften! Jetzt laufen die ersten Bohrungen.

- Auf Blueberry Hill wurden im Graben OTR-03 vierzehn Proben entnommen, von denen sechs zwischen 1 und 3 g/t Gold ergaben, eine 8,35 g/t Gold und drei über 15 g/t Gold (einschließlich einer mit 24,3 g/t Gold) erbrachten;

- Der Graben OTR-04, der sich weiter südlich entlang derselben Struktur wie OTR-03 befindet, enthielt drei Proben mit mehr als 3,5 g/t Gold (eine davon mit 10,0 g/t Gold) von insgesamt sieben Proben;

- Der Graben OTR-05, der sich ebenfalls auf Blueberry Hill befindet, liegt tiefer auf dem Hügel und stellt daher eine tiefere Ebene im Diorit dar. Es wurden 14 Proben entnommen, von denen sechs zwischen 1 und 3 g/t Gold lagen; eine Probe erbrachte 11,5 g/t Gold;

- Im Graben OTR-02 im Gebiet Gilt Creek wurden insgesamt elf Proben entnommen, von denen alle elf einen Gehalt von über 1,5 g/t Gold und die Hälfte einen Gehalt von über 6,0 g/t Gold aufwiesen! Drei dieser Proben ergaben einen Gehalt von über 10 g/t Gold, wobei die höchste Probe 21,3 g/t Gold enthielt!

Erste Bohrungen schon abgeschlossen

Jetzt also hat das Unternehmen die Bohrungen auf Blueberry Hill, rund 500 Meter westlich von Fennell, aufgenommen und macht eigenen Angaben zufolge gute Fortschritte.

Wie Elaine Ellingham, CEO von Omai Gold, erklärte, hätten sich Grabenziehungen als sehr effektiv erwiesen, um Quarzstockwerksysteme aufzudecken, sodass man eine bessere Definition der strukturellen Ausrichtung der Zielhorizonte erhalten habe. Was wiederum erheblich genauer ausgerichtete und effizientere Bohrungen der Explorationsziele ermögliche.

Nach Fertigstellung der ersten Ressourcenschätzung für die Wenot-Grube – insgesamt bereits 1,6 Mio. Unzen Gold – widme man sich nun mit den aktuellen Bohrungen vorrangig den Explorationszielen, die aus den ausführlichen Arbeiten / Datenkompilierung im vergangenen Jahr resultieren würden, so Ellingham. Einige dieser Ziele seien schon in den 1990er Jahren entdeckt, aber nie untersucht worden. Laut Aussage der Omai-Chefin sind auf dem Gebiet von Blueberry Hill und Gilt Creek mittlerweile schon drei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 501 Metern fertiggestellt, sodass man bereits Ende März mit den ersten Analyseergebnissen rechne!

Omai teilt zudem mit, dass die kanadische Börse das neue Aktienoptionsprogramm des Unternehmens genehmigt hat, das im Dezember auf der Jahreshauptversammlung beschlossen wurde. Es ersetzt das bisherige Programm und gewährt bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren und Beratern Optionen als Teil des jährlichen langfristigen Anreizprogramms. Die Details können auf www.sedar.com eingesehen werden.

Fazit: Mit der Wenot-Ressource von rund 1,6 Mio. Unzen Gold, verfügt Omai Gold Mines unserer Ansicht nach über eine hervorragende Ausgangsbasis, um die weitere Erkundung der Omai-Liegenschaft zuversichtlich anzugehen – zumal die Ergebnisse der Grabenproben ja schon darauf hindeuten, dass die Gesellschaft der nächsten Goldvererzungszone bereits auf der Spur ist. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse des jetzt angelaufenen Bohrprogramms. In einem Umfeld, in dem der Goldpreis über der Marke von 2.000 USD pro Unze notiert, könnten gute Bohrergebnisse für erhöhte Aufmerksamkeit am Markt sorgen und die Aktie möglicherweise aus dem Seitwärtstrend der letzten Monate herausführen. Eine Garantie gibt es dafür selbstverständlich nicht, die Exploration ist riskant und die Märkte derzeit turbulent und volatil, doch die Chancen stehen unserer Ansicht nach gut.

