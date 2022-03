Auf der Suche nach einem Boden

Am Freitag hatte ich Ihnen geschrieben, dass man mit weiter fallenden Kursen im DAX rechnen muss. Nächstes Kursziel: das 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Crash bei 12.272,92 Punkten. Dieses wurde vorgestern, nur einen Handelstag später, bereits annähernd erreicht.

Mit dem Tagestief von 12.438,85 Punkten verfehlte der DAX die Marke nur um 165 Zähler bzw. 1,3 %. Ist das wenig oder viel? Man muss dies stets im Kontext der jeweiligen Kursdynamik sehen. Aktuell ist diese extrem hoch. Schließlich verlor der DAX alleine am Freitag -4,4 %. Und am Montag brachte er es sogar auf -5 %. Seit dem Hoch vom Jahresbeginn summieren sich die Verluste damit auf fast ein Viertel. Vor diesem Hintergrund war der DAX vorgestern sehr nah am Kursziel.

Möglicher Doppelboden bei rund 12.400 Punkten

Mit einem so schnellen Ansteuern dieser Marke hatte ich nicht gerechnet. Den Lesern des Target-Trend-Spezial schrieb ich gestern früh, dass dies sicherlich für viele Anleger kaum vorstellbar war. Schließlich hatte der DAX zuvor schon viel Boden verloren, als er am Freitag das 38,20er Retracement erreichte. In der vorgestrigen vorbörslichen Ausgabe des Target-Trend-Spezial war deshalb zu lesen, dass es Zeit sei für eine Gegenbewegung. Und diese gab es wenig später auch. Allerdings fiel der DAX zunächst noch um besagte 5 %, bevor er die Kursverluste dann im Rahmen der Gegenbewegung vollständig aufholte.

Danach ging es aber erneut abwärts. Damit blieb der Index charttechnisch überverkauft. Und so schrieb ich den Lesern des Target-Trend-Spezial gestern, dass ich zwar bislang geraten hatte, nicht in das fallende Messer zu greifen, nun aber mit weiteren Kurserholungen rechne. Und tatsächlich: Dem DAX gelang erneut eine deutliche Kurserholung. Vom Tief im nächtlichen Future-Handel bei 12.465 Punkten schnellte der DAX insbesondere mit Beginn des Xetra-Handels nach oben und eroberte die 13.000er Marke zurück.

Damit steckt der DAX nun nach den herben Kursverlusten in einer Konsolidierung. Die Bullen sehen offenbar bei etwa 12.400 Punkten Kaufkurse. Dieses Niveau könnte somit einen (Doppel-)Boden darstellen.

Teuer verkaufen, billig kaufen

Auch fundamental gibt es inzwischen gute Gründe für Schnäppchenkäufe bei heimischen Werten. Denn während US-Aktien nach wie vor überbewertet sind, kann man viele Aktien im DAX und Euro STOXX 50 inzwischen günstig einsammeln. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 11,0 bzw. 11,6 deutlich unter dem Mittelwert der vergangenen 10 Jahre.