Und das ist noch nicht alles. Alle Rohstoffe haben sich verbrüdert: Kohle, Kupfer, Zink, Aluminium, Nickel, Weizen, Mais, Bauholz oder Edelmetalle marschieren in die gleiche Richtung, nach oben. Die Panik bei allen Industrieunternehmen weltweit ist groß, wegen der Sanktionen nicht mehr an Rohstoffe zu gelangen. Und die Tatsache, dass es die Finanzwelt bislang nicht geschafft hat, z.B. Hedgefonds - die keinen physischen Bedarf haben - Spekulationen auf (Agrar-)Rohstoffe zu verbieten, wirkt sich auf deren Preise aus wie Hefe beim Teig.

Insofern bleibt Energie grundsätzlich teuer, zumal - Rohstoffe werden in US-Dollar notiert - der schwache Euro zusätzlich die Preise anheizt. Und so fressen sich höhere Energiepreise durch die Volkswirtschaft wie Motten durch Kleidung. Steigende Transport- und Logistikkosten machen vor Supermärkten und Industriebetrieben nicht Halt.

Für die Alternative Flüssiggas aus den USA, Australien oder Katar fehlen leider entsprechende Terminals in Deutschland. Unabhängig davon sollte man aber nicht erwarten, dass die USA uns aus Gründen transatlantischer Freundschaft preislich entgegenkommen. Jeder ist sich selbst der Nächste und Amerika steht unmittelbar neben sich.

Wie ein Kampfhund hat sich der lupenreine Aggressor Putin in die Ukraine verbissen. Loslassen kann er nicht mehr, weil ihm ansonsten zumindest das politische Ende droht. Die insofern von ihm geschaffenen geopolitischen Tatsachen und die Reaktion des Westens darauf mit heftigen Wirtschaftssanktionen bringen die EZB in größtmögliche Verlegenheit: Bekämpft sie Inflation, verstärkt sie den abzusehenden Abschwung. Stützt sie dagegen die Konjunktur, lässt sie der Inflation freien Lauf.

Nie war die EZB in einem größeren Dilemma

