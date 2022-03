Der deutsche Leitindex steigt am Mittwochvormittag um über fünf Prozent auf 13.487,19 Punkte.

Russland soll laut Medienberichten für Mittwoch eine Feuerpause sowie die Öffnung von Fluchtwegen in Aussicht gestellt haben. Die Furcht vor Versorgungsengpässen belässt die Rohstoffpreise derweil auf hohem Niveau. Das Energie-Embargo der USA trieb die Nordseesorte Brent um zwei Prozent auf 130,49 US-Dollar je Barrel, WTI notiert am Mittwochvormittag bei 126 US-Dollar.

US-Präsident Biden sagte, dass das Importverbot mit dem Kongress und mit europäischen Verbündeten abgestimmt sei. Man wisse aber, "dass viele unserer europäischen Verbündeten und Partner möglicherweise nicht in der Lage sind, sich uns anzuschließen. Wir arbeiten eng mit Europa und unseren Partnern zusammen, um eine langfristige Strategie zu entwickeln, die auch ihre Abhängigkeit von russischer Energie verringert." Großbritannien will bis Ende 2022 nachziehen und kein Öl aus Russland mehr importieren. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor fast zwei Wochen ist der Ölpreis um mehr als 35 Prozent gestiegen und erreichte am Dienstag den höchsten Stand seit 2008.