Seit Anfang Januar hat der DAX um mehr als 20% korrigiert. In dieser Situation muß man auf der Käuferseite stehen, zumal es Einzeltitel häufig noch deutlich stärker getroffen hat. Nehmen Sie den Traditionskonzern Merck. Obwohl die Darmstädter soeben phantastische Zahlen vorlegten, notiert die Aktie seit dem Jahreswechsel um 27% im Minus. Besonders in der andauernden Pandemie verdient sich der Pharma- und Spezialchemiehersteller eine goldene Nase. Aktueller Kurs 162 Euro. Der DAX-Konzern mit seinen Sparten Pharma, Life Science und Electronics erfreut die Anleger mit Rekordwachstum. Der Umsatz kletterte um 12% auf 19,7 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (Ebitda) legte überproportional um mehr als 17% auf 6,1 Milliarden zu. Der Nettogewinn sprang um nahezu 54% auf 3,1 Milliarden. Mit 1,85 Euro fällt auch die Dividende so hoch aus wie noch nie. Für den laufenden Turnus stellt der Vorstand weiteres Wachstum von Umsatz und Gewinn in Aussicht. Die Unternehmensleitung hält an dem mittelfristigen Ziel eines Konzernumsatzes von 25 Milliarden Euro bis 2025 fest. Größter Wachstumstreiber sollen die Aktivitäten als Zulieferer für Medikamentenentwickler und Arzneimittelproduzenten bleiben. Gut im Geschäft sind die Hessen mit mehr als 80 Impfstoffentwicklern rund um den Globus. Merck ist auch Lieferant von Lippiden als Ausgangsstoff für die Impfstoffproduktion mit der innovativen mRNA-Technologie von Biontech und Pfizer. Im Pharmageschäft reüssierte das Unternehmen mit Medikamenten gegen Krebs und Arzneien zur Fruchtbarkeitsbehandlung. Hier sind die Darmstädter führend auf der Welt. Die Sparte Electronics profitierte von einem boomenden Halbleitergeschäft. In der Life Science Division erweist sich die 17 Milliarden Dollar schwere Übernahme des amerikanischen Laborausrüsters Sigma-Aldrich als Glücksgriff. Mit weiteren Zukäufen ist jederzeit zu rechnen. Aber der Konzern wächst auch organisch schnell. Dazu erklärte Vorstandsvorsitzende Belén Garijo: „Insgesamt erwarten wir für 2022 sehr günstigen Rückenwind, wir prognostizieren ein weiteres Jahr mit starkem internen Wachstum.“ Aktuell beläuft sich der Börsenwert auf 21 Milliarden. Das KGV (2022) schätzungsweise 23. Das ist angesichts des hohen Wachstumstempos völlig in Ordnung. Der älteste Pharmakonzern der Welt hat die besten Jahre noch vor sich. Medikamentenforschung und Arzneimittelherstellung bleibt ein Wachstumsmarkt. Gesundheit ist ein Trend. Fazit: Solide Wachstumsaktien zu Ausverkaufspreisen. Greifen Sie zu!