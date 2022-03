STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Derivateanleger in Verkaufslaune



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Commerzbank (WKN UE7VB3)

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Zuletzt senkten die Analysten der kanadischen RBC das Kursziel der Aktie von 8,50 Euro auf 6,60 Euro. Am Montag fiel die Commerzbank-Aktie zwischenzeitlich bis auf 5,19 Euro. Von diesen Tiefständen erholt sich die Aktie aktuell und notiert heute mit 6,25 Euro beinahe 3% im positiven Bereich. 2. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding (WKN MA92PT) Auch ein Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding wird von den Derivateanlegern an der Euwax zur Wochenmitte verkauft. Dieser wurde bereits vor Wochen häufig gekauft - nun realisieren die Derivateanleger in dem Call wohl die aufgelaufenen Verluste der letzten Handelstage. Bis zum Mittag legt die Porsche-Aktie über 6% auf 73,10 Euro zu. 3. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

Dagegen steigen die Stuttgarter Anleger in einen Call-Optionsschein auf die BASF ein. Die Analysten der Deutschen Bank senkten das Kursziel für die BASF von 96 Euro auf 64 Euro herab und stuften ihre Einschätzung von „Buy“ auf „Hold“ herunter. In einem positiven Marktumfeld legt die BASF-Aktie heute über 3% auf 53,20 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start tauchte das Stuttgarter Stimmungsbarometer tief in den negativen Bereich ein. Die starken Kursgewinne im DAX nutzen die Derivateanleger in Stuttgart heute offenbar, um sich antizyklisch zu positionieren. Mehr als den Sprung über die Marke von 13.00 Punkten trauen sie dem deutschen Leitindex aktuell eher nicht zu.

Börse Stuttgart auf YouTube

Direkt zum Wochenstart geht’s an den Börsen wieder ziemlich turbulent zu. Während Öl und Gold deutlich zulegen und das Edelmetall sogar auf den höchsten Stand jemals steigt, sieht es bei den #Aktien hingegen eher finster aus. Kemal Bagci von der BNP Paribas ordnet die Bewegungen der einzelnen Assetklassen ein und verrät, wie die Derivateanleger zum Wochenauftakt agieren. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=M-l20hDh-UA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)