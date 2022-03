Fazit

Über der Kursmarke von 13,00 Euro steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg in der Klöckner-Aktie an 16,00 und darüber 18,41 Euro merklich an. Für kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger ergibt sich dadurch eine starke Anlagechance, hierzu könnte beispielsweise das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KF956S zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beträgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bis zu 400 Prozent. Zielmarken im Schein lägen entsprechend bei 0,42 und 0,66 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 12,40 Euro gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht übersteigen, daraus ergibt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,06 Euro. Als Anlagehorizont kommen wenige Wochen bis einige Monate ins Spiel.