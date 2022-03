Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Mit den Terminen des Tages senden wir einen Gruß und hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch das neue Jahr.

Sehen Sie hier das ganze Video mit allen Aktien in der Betrachtung vom Mittag:

Wie waren die Zahlen, und steigt die Dividende wieder an? Das heutige Plus muss jedoch im Gesamtkontext betrachtet werden.

Nach der geplatzten Übernahme kommt mit den aktuellen Geschäftszahlen nun Ruhe in den Aktienkurs.

Bei der TUI gibt es Spekulationen über das Investment des russischen Oligarchen. Als "Ankeraktionär" kann ein Verkauf den Kurs weiter belasten. Ist dies notwendig und was passiert im Falle einer Enteignung?

Aus dem Aktienbereich hat Nordex mit Quartalszahlen nicht ganz überzeugt. Zwar stieg der Umsatz an, doch die Margen sind weiter unter Druck.

Das Sentiment bleib in den USA weiter niedrig, was für eine Bodenbildung sprechen könnte:

Ask 8,36

Ask 8,36

Ask 12,49

Ask 12,49

Der DAX startet sehr stark in den Mittwoch und kann seine Anfangsgewinne weiter ausbauen. Die Marke von 13.500 Punkten rückte nun in den Fokus.

Der DAX startet sehr stark in den Mittwoch und kann seine Anfangsgewinne weiter ausbauen. Die Marke von 13.500 Punkten rückte nun in den Fokus.

Disclaimer