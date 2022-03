"Die Kursturbulenzen an den Rohstoffmärkten setzen sich fort und die Rohölsorten bleiben weiterhin auf sehr hohen Notierungsniveaus", schreibt Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow in seinem Newsletter. Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) kam in den Sog dieser Kurskapriolen: Im Laufe des Vormittages schnellte die Aktie rund zehn Prozent nach oben und war drauf und dran ein neues Allzeithoch aufzustellen – ehe die Korrektur einsetzte. Zuvor hatte die Holdinggesellschaft mit Sitz in Mannheim auf ihrer Website eine Verdopplung der Öl- und Gasreserven auf 49 Millionen Barrel mitgeteilt. Der Wert der sicheren Reserven sei aktuell auf über 500 Millionen US-Dollar gestiegen.

Ein Stimmungsbild aus dem Deutsche-Rohstoff-Forum auf wallstreet:online: