Burke genießt einen internationalen Ruf als effektiver Vermittler zwischen der Explorationsbranche und der Finanzwelt. Er war 20 Jahre lang Chef des Yukon Geological Survey und kennt daher das Terrain bestens. Während zahlloser Präsentationen und Interviews hat Burke im Laufe der Jahre ein beträchtliches Netzwerk von Branchenkontakten mit Investmentbankern, Finanzinstituten und Bergbauanalysten in aller Welt aufgebaut. Burke bewertet insbesondere das Entdeckungsbohrloch 2021 in der Zone Blackjack auf dem RC Gold-Grundstück von Sitka mit einem Ergebnis von 220,1 Metern mit 1,17 g/t Gold (wir berichteten) als Meilenstein für die Entwicklung von Sitka.

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB:SITKF) holt sich den langjährigen Director des Yukon Geological Survey, Mike Burke, als Director für Corporate Development an Bord. Damit stärkt die Gesellschaft sich in technischer Hinsicht wie im Hinblick auf den Zugang zum Kapitalmarkt.

Cor Coe, Director & CEO von Sitka sagte: „Ich freue mich sehr, Mike im Board of Directors von Sitka und als VP of Corporate Development begrüßen zu dürfen. Mike bringt einen unglaublichen Reichtum an Wissen und Erfahrung in unser Team ein, den er in seiner langjährigen Tätigkeit als professioneller Geologe sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor erworben hat. Im Laufe seiner Karriere hat er eine wesentliche Rolle bei der Förderung des Rohstoffsektors in Yukon gespielt.“

Mike Burke fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, dem Team von Sitka Gold beizutreten, dessen Beharrlichkeit zu einer bedeutenden Entdeckung auf dem Grundstück RC Gold im Yukon-Teil des Tombstone-Goldgürtels geführt hat. Das Potenzial des Tombstone-Goldgürtels in Yukon wird derzeit durch den erfolgreichen Abbau der Eagle-Goldlagerstätte durch Victoria Gold Corp. und die historische Produktion der Brewery-Creek-Mine von Sabre Gold verdeutlicht.“

Auch eine Reihe weiterer Unternehmen sind in Tombstone-Gürtel aktiv. Zu den jüngsten Neuentdeckungen gehören die Zonen Eagle Deep, Raven und Lynx durch Victoria Gold sowie die Entdeckung und Erweiterung der Lagerstätten im Aurmac-Projekt von Banyan Gold und die Neuentdeckungen von Snowline Gold Corp in ihren Zielen Jupiter und Valley Gold.

Mike Burke, B.Sc., P.Geo. hat über 35 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, vor allem im Yukon. Mikes Karriere umfasst ein breites Spektrum an Erfahrungen, darunter 20 Jahre bei der Yukon Geological Survey, wo er Leiter der Mineral Services war. Mike hat in seiner früheren Laufbahn auch Erfahrungen als Explorations- und Minengeologe gesammelt und hatte das Glück, dem Explorationsteam anzugehören, das die Blei-Zink-Mine Sa Dena Hes und die Goldmine Ketza River im Yukon entdeckte. Zuletzt war Mike Burke Chefgeologe bei Golden Predator in Yukon und Senior Operations Manager bei Ensero Solutions, einem Umwelt- und Ingenieurberatungsunternehmen.

Herr Burke hat einen BSc in Geologie von der University of British Columbia, ist ein professioneller Geologe der Engineers and Geoscientists of British Columbia und Mitglied der Society of Economic Geologists. Darüber hinaus ist Mike ein Direktor der Yukon Chamber of Mines (YCM). Er gehört dem Vorstand der YCM seit 2013 ununterbrochen an und hatte von 2015 bis 2019 die Funktion des Präsidenten inne.

Fazit: Die Qualität einer Gesellschaft wächst mit der Qualität ihrer Direktoren. Es spricht Bände, dass ein Mann vom Kaliber Mike Burkes‘ gerade zum jetzigen Zeitpunkt zum Team von Sitka stößt. Der Zusammenhang mit dem Entdeckungsbohrloch Blackjack 2021 ist offenkundig. Aktuell laufen bekanntlich die Folgebohrungen unter und neben der Blackjack-Entdeckung und es dürfte in Kürze weitere Ergebnisse geben. Sollten diese Resultate die jüngste Entdeckung weiter bestätigen, dürfte dies Sitka Zugang zu einer neuen Schicht von Investoren eröffnen. Mike Burke wäre genau der richtige Mann, um diese Investoren dann ins Boot zu holen. Wir drücken Sitka die Daumen.

