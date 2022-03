Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Damit wünsche ich uns zum Start in den Handelstag jetzt viel Erfolg.

Ankerpunkt für Europa ist die EZB-Sitzung. Bei der Zinssatzentscheidung um 13.45 Uhr wird nichts erwartet, jedoch dann eine klare Aussage mit Ausblick von Christine Lagarde in der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr.

Dort sollte sich entscheiden, ob wir eine nachhaltige Bewegung gesehen haben. Immerhin ist heute vor allem am Nachmittag mit erneut hoher Volatilität zu rechnen. Auf die genauen Termine gehe ich nun ein.

Als Bereich der Korrektur halte ich die 13.600 für relevant, wo die Trendlinie gestern zum Handelsstart stand und mit Blick auf den Endloskontrakt in der aktuellen Nacht-Konsolidierung diesen Bereich zunächst:

Im Endloskontrakt schaut dies ähnlich aus. Auch wenn er am Morgen wieder etwas nachgibt:

Der mittelfristig skizzierte Abwärtstrend ist überschritten, diesen schauen wir uns nun in zwei Zeiteinheiten genauer an.

An den Tagesparameters lässt sich der starke Aufschwung ebenfalls gut ablesen, ebenso wie die Bandbreite der Bewegung. Sie betrug 632 Punkte im regulären Handel und zum Vortagesschluss als Differenz ganz genau 1.016 Punkte:

Insgesamt war ein Aufschlag von rund 1.000 Punkten zum Vortageskurs zu verzeichnen. Einen solchen Anstieg gab es in diesem und letztem Jahr am Aktienmarkt nicht, sondern zuletzt im Jahr 2020.

Eine weitere Meldung über ein mögliches Konjunkturpaket, welches auf dem beginnenden Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ankündigt werden könnte, beflügelte die Phantasie der Anleger zusätzlich und trug den DAX dann über das XETRA-Schlussniveau in der Nachbörse noch ein Stück weiter.

Als am frühen Nachmittag andere Assetklassen wie der Goldpreis und das Rohöl unter Druck gerieten und von den Jahreshochs sehr massiv abrutschten, beschleunigte dies die Kursrallye noch einmal. Der Trend setzte sich fort, entfernte sich weiter vom Gap und nahm bis zum Xetra-Schluss seinen Lauf:

Positive News seitens des Ukraine-Konfliktes konnten den Markt dann am Nachmittag direkt zu dieser Linie schieben. Denn erste Zugeständnisse im Vorfeld des morgigen Außenministertreffens zwischen der Ukraine und Russland ließen die Phantasie auf eine Beendigung des Konfliktes ansteigen. Ein "neutraler Status" der Ukraine steht hierbei zur Sprache.

Der Chance auf eine weitere technische Erholung kamen die Marktteilnehmer direkt nach und sorgten in der ersten Stunde mit einem weiteren Aufschlag von 200 Punkten für ein erstes Kursfeuerwerk. Bis zum Mittag wurde sogar die 13.500 überschritten und damit der mittelfristige Abwärtstrend fast erreicht. Über diesen sprachen wir mit Fokus gestern und diesem Chart (Rückblick):

Direkt zur Handelseröffnung zeiget der DAX am Mittwoch erneut an, wie eine Dynamik auf der Oberseite aussehen kann. Nachdem wir bereits am Montag und Dienstag diverse Erholungsversuche hatten, die immer wieder die 13.000 Punkte im Fokus hatten, gelang gestern der Sprung mit einem Gap darüber. Nicht nur dies, sondern auch ein Handelsstart über den Hochs der letzten beiden Handelstage.

DAX mit 1000 Punkte Sprung: Frieden in Sicht? In folgender Chartanalyse am EZB-Tag erfährst Du, wo das Momentum wieder abdrehen könnte.

