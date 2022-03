Es ist davon auszugehen, dass nach positiven Studienergebnissen die Behörden in Europa und den USA grünes Licht für Nubeqa geben. Die Behandlung damit in Kombination mit einem Chemotherapeutikum und einer Hormontherapie bewirkt, die Gesamtüberlebenszeit bei Männern mit metastasiertem Prostatakarzinom gegenüber der Standardtherapie alleine signifikant zu verlängern.

Für Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakarzinom ist Nubeqa bereits weltweit in mehr als 60 Märkten zugelassen, darunter in der EU und den USA. Das erhoffte Spitzenumsatzpotenzial von Nubeqa hatte Bayer kürzlich nach den jüngsten positiven Studienergebnissen auf mehr als drei Mrd. Euro von bisher mehr als eine Mrd. Euro angehoben. Bayer plant auch in anderen Ländern eine Zulassung zu beantragen.

Bayer-Aktie steigt auf Platz 1 im DAX

Die Aktie von Bayer hat sich nach einem schwierigen Jahr 2021 in diesem Jahr erholt und liegt mit einem Jahresplus von knapp 15 Prozent an der DAX-Spitze, vor MTU (+12 Prozent) und RWE (+5,5 Prozent). Die Bayer-Aktie nähert sich dem Jahreshoch bei knapp 56 Euro an und hat die 200-Tagelinie (rot) bereits überschritten. Der MACD (Momentum) zeigt zwar noch abwärts, stabilisiert sich aber noch im positiven Bereich. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 52 Euro.