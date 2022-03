Guten Morgen wir haben im Xetra DAX gestern das erste Mal in der Geschichte über 1000 Punkte zugelegt und damit wird das Wirklichkeit, was sich in den hohen Short-Positionen der Anleger bereits andeutete: Wir haben es zu tun mit einem massiven Short Squeeze. Bärenmarktrallys sind die heftigsten überhaupt. Aber ist das auch ein Boden? Das will ich versuchen in diesem Video zu klären!