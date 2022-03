Am Aktienmarkt herrscht wieder freundliche Stimmung. Trotz der deutlichen Kursgewinne handelt es sich bislang nur um eine Erleichterungsrally, quasi um eine Gegenbewegung in einem nach wie vor intakten Abwärtstrend. Um den zu beenden, hat der Markt noch einen weiten Weg vor sich. Alphabet hat sich die vergangenen 12 Monate als äußerst resilient präsentiert. Nach oben wurde die Benchmark NASDAQ 100 deutlich abgehängt, in den down-Phasen wurde das Papier nur ungern aus den Portfolien geworfen. Dies führte beispielsweise im Vergleich zu Microsoft zu einer um 20 Prozentpunkte besseren Performance. Trotz seiner schon erreichten Unternehmensgröße wächst Alphabet immer noch wie ein erfolgreiches Startup.

.

Zum Chart

.

Die Veröffentlichung der Q 4 Zahlen am 1. Februar 2022 führte bei Alphabet zu einem Kurssprung in Form eines Overnight-Gaps von knapp 11 Prozent auf das All Time High von 3042 US-Dollar. Schon am selben Tag begann die Konsolidierung in Richtung der Unterstützungszone bei 2530,12 US-Dollar. Im Zeitraum Januar 2021 bis Anfang September 2021 bildete der Kursverlauf einen Aufwärtstrend aus. Im Anschluss an den Trend reihte sich eine Seitwärtskonsolidierung, die ab Anfang Januar 2022 in einen Abwärtstrend überging. Herauszuheben gilt es, dass der Kurs die Kernunterstützung bei 2530,12 US-Dollar bis dato dreimal getestet hat und sogar in der Stunde der größten Panik am 7. und 8. März nicht unterschritten wurde. Besser als die Commodity-Aktien fungiert Alphabet als Fels in der Brandung bei hoch volatilen Börsentagen. Auch das erwartete KGV 2024 von aktuell 17 ist für einen High-Tech-Wachstumswert mit einer dominanten Marktposition im Rahmen des Erträglichen, zumal von der Basis per 2021 bis 2024 lediglich ein Gewinnwachstum von 36 Prozent vorausgesetzt wird.