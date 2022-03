Für das Geschäftsjahr 2022 hält K+S weiter an einem Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) zwischen 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro fest, nachdem der Konzern bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und einen Ausblick vorgelegt hatte. Ein Blick auf den Kursverlauf seit Anfang 2020 und den dort etablierten Corona-Tiefs zeigt eine positive Aufwärtstendenz in der Aktie, auch gelang es einen seit etwa 2008 bestehenden Abwärtstrend dabei zu überwinden. Aktuell allerdings dürfte sich die Aktie an dem Horizontalwiderstand um 25,00 Euro die Zähne ausbeißen, wie die jüngste Kursreaktion es andeutet. Insgesamt blicken Investoren aber positiv in die Zukunft, wo man die Aktie am besten abfischen kann, besprechen wir im weiteren Verlauf.

Konsolidierung nutzen

Kurzzeitig sollten sich Anleger im Bereich zwischen 25,00 und 25,86 Euro auf Rücksetzer in der K+S Aktie einstellen, diese dürften zunächst auf 19,28 Euro abwärts reichen, idealerweise setzt der Wert auf rund 15,00 Euro zurück und vollzieht an dieser Stelle eine anschließende Stabilisierung. Genau dieses Niveau würde sich für ein längeres Long-Investment in einem Ausbruchsszenario über den genannten Widerstand anbieten, darüber dürften nämlich mittelfristige Signale in Richtung 29,24 und 33,54 Euro aktiviert werden. Tiefer als das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 12,05 Euro sollte es dabei allerdings nicht abwärtsgehen, anderenfalls könnte die Aktie in eine zähe Seitwärtsbewegung zwischen den Corona-Tiefs und der Hürde von rund 25,00 Euro eintreten.