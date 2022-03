Die Inflation ist immer ein monetäres Phänomen - und jetzt bekommen EZB und Fed die Quittung für ihre viel zu laxe Geldpolitik, die viel zu lange andauerte (und bei der EZB immer noch andauert!). Schon die Coronakrise zeigte, dass die Inflation steigen mußte aufgrund des Ungleichgewichts zwischen der von Fed und EZB verteilten massiven Liqudität - und dem geringeren Angebot an Gütern und Dienstleistungen durch Lockdowns. Nun folgt mit dem Ukraine-Krieg der nächste Inflationsschock - und die Notenbanken müssen hilflos zusehen, wie ihre Glaubwürdigkeit "den Bach runtergeht". Heute kommen die neuesten Daten zur Inflation in den USA - und EZB-Chefin Lagarde muß in der heutigen Pressekonferenz eine verünglückte Geldpolitik rechtfertigen, die noch mehr Benzin ins Feuer gießt..

Hinweis aus Video: "Inflation, Stagflation – und das große Risiko für Investoren!"