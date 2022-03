Die am 7.3.22 an dieser Stelle präsentierten Discount-Calls auf die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) nähern sich nach der deutlichen Kurserholung der vergangenen Tage bereits den maximalen Auszahlungsbeträgen an. Somit könnten Anleger, die in den nächsten Monaten von keinem weiteren drastischen Kurseinbruch des DAX-Schwergewichtes ausgehen, auf Discount-Calls mit etwas höheren Basispreisen und Caps setzen.

Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.