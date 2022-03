Ein schneller Rückblick in die nahe Vergangenheit: Erst Anfang dieser Woche hatten wir den Lesern von Goldinvest.de den australischen Kupferexplorer Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) vorgestellt, der mit spektakulären Bohrergebnissen auf sich aufmerksam machte. Die Aktie legte daraufhin an der australischen Börse um rund 32% auf 0,064 AUD zu, wobei Aktien im Gegenwert von rund der Hälfte der Marktkapitalisierung der Gesellschaft gehandelt wurden!

Seitdem hat die Tennant-Aktie den Aufwärtstrend Down Under fortgesetzt und heute bei 0,077 AUD geschlossen – also noch einmal ca. 20% höher. Auslöser war, dass Tennant unter anderem in Bohrloch BBDD0009 in seiner Kupfer- und Goldzone Bluebird 50 Meter mit 2,7% Kupfer und 0,52 g/t Gold erbohrte.