Smartbroker mit nächstem Rekord

Größter Neobroker-Betreiber in Deutschland nach Assets under Custody

Die heute vorgelegten Zahlen machen deutlich, dass sich die Investitionen in die Erweiterung des Kundenstamms für den Smartbroker auszahlen: Die Gesellschaft konnte die Anzahl der eröffneten Wertpapierdepots sowie die verwalteten Vermögenswerte) im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln. Zum 31.12.2021 wurden insgesamt rund 246.000 Wertpapierdepots geführt, wovon circa 200.000 auf den Smartbroker entfielen. Der Neobroker der wallstreet:online-Gruppe ist demnach gegenüber dem Vorjahr um 120.000 Depots gewachsen, das bedeutet ein Plus von 140%.

Gleichzeitig konnten auch die Erträge im Bereich Media gesteigert werden, was die hohen Investitionen in das Wachstumsfeld Transaktion ermöglicht.

Guidance für das Geschäftsjahr 2022

Mit Blick auf das laufende Jahr hat der Vorstand heute erstmalig eine Guidance vorgelegt. Demnach rechnet das Unternehmen für 2022 mit einem Umsatz zwischen € 62 und € 67 Mio., was ein Plus von rund 25% gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Das bereinigte EBITDA nach den Kundengewinnungskosten soll sich auf € 10 bis € 12 Mio. belaufen, wobei in der derzeitigen Planung Ausgaben in Höhe von ca. € 6 Mio. für die Kundenakquise veranschlagt sind. Der Rückgang in Kundengewinnungskosten gegenüber 2021 ist der strategischen Entscheidung geschuldet, zunächst alle Kräfte auf die Implementierung der eigenen „Smartbroker Cloud Plattform“ zu konzentrieren und die Neukundengewinnung nach Markteinführung des neuen „Smartbroker 2.0“ erneut zu forcieren. Aktuell ist der Startschuss für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant.