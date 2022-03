DAX - Neue Abwärtsbewegung?

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Anfang Juni aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Am Vortag hieß es im Insight: "An der Gesamtlage dürfte sich so schnell weiter nichts ändern. Als Anlaufmarke der Erholung könnte erneut der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 13.650 Punkten dienen. Möglicherweise dreht der DAX aber schon deutlich tiefer wieder nach unten ab." Das hat soweit gepasst. Der DAX könnte die übergeordnete Abwärtsbewegung nun fortsetzen.

