Die Aktien von Rüstungsherstellern haussieren aus traurigem Anlass, aber auch das Thema Cybersicherheit hat eine zusätzliche militärische Dringlichkeit gewonnen. Offenbar werden Künstliche Intelligenz und Quantenkryptographie bei künftigen Auseinandersetzungen eine herausragende Bedeutung erlangen. Diese These vertritt von Professor Dr. Dr. Michael Lauster in seinem äußerst erhellenden Gastbeitrag bei FAZ Digitech unter der Überschrift „Wehrtechnik ist Spitzentechnik: Warum wir an intelligenten Kampfsystemen arbeiten müssen, was Künstliche Intelligenz und Quantencomputer damit zu tun haben – und was Länder wie Russland schon können“. Lauster ist seit 2012 Leiter des Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT in Euskirchen und Inhaber des Lehrstuhls für Technologieanalyse und -vorausschau in der Sicherheitsforschung an der RWTH Aachen.

Lauster erinnert daran, dass im Krieg seit jeher der Schutz einsatzwichtiger Informationen vor Ausspähung eine der wichtigsten militärischen Aufgaben. Dies gelte umso mehr in einem digitalisierten, umfassend vernetzten Gefechtsfeld, wo schutzwürdige Daten an vielen Stellen verfügbar gemacht werden. Die Aufgabe bestehe darin, breitbandige Datenkanäle so zu schützen, dass sie für den Gegner unzugänglich sind und am besten zusätzlich auch Ausspähungsversuche anzeigen.