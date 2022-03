Aus diesem Grund wurden sowohl Rückspülbohrungen wie auch Diamantbohrungen angesetzt. Dass 13 von ihnen erfolgreich verliefen und eine Mineralisation durchschnitten, kann daher als sehr erfreuliches Resultat betrachtet werden. Denn es konnten beide Ziele erreicht werden, weil man sowohl auf neue mineralisierte Zonen stieß, als auch die bestehende Ressource vergrößern konnte.

Grantie Creek Copper identifiziert mehrere Ziele für weitere Diamantbohrungen in 2022

Die Rückspülbohrungen zur Ersterkundung neuer potentieller Lagerstätten wurden vor allem in den Zonen 2, 5 und 12 sowie in der Zone A bei Carmacks North angesetzt. Bei ihnen ging es darum, interessante Ziele zu identifizieren, die zu einem späteren Zeitpunkt mit Diamantbohrungen weiterverfolgt werden sollen.

Als besonders aussichtsreich hat sich dabei die Zone 5 erwiesen. Vier Bohrungen wurden hier angesetzt und jede durchschnitt eine signifikante Mineralisierung. Wie bei diesen hervorragenden Ergebnissen kaum anders zu erwarten, wird diese Zone für die im Jahr 2022 geplanten Bohrungen nun eine besonders hohe Priorität erhalten.

An der Westseite von Zone 12 setzt sich die Mineralisierung fort

Erfolgreich war das Programm auch in der Zone 12. Hier ging es um die Frage, ob sich die Mineralisierung auch auf der Westseite der Zone weiter fortsetzt. Sie konnte mit einem klaren Ja beantwortet werden, denn sechs der sieben hier niedergebrachten Bohrlöcher durchschnitten eine Mineralisierung.

Etwas weniger erfreulich verliefen die Arbeiten in den Zonen 2 und A. In Zone 2 durchteuften zwei von sechs Bohrlöchern eine Mineralisierung. In Zone A standen andere Ziele im Vordergrund, denn hier wurde das Bohrgerät zur Erprobung geophysikalischer Ziele eingesetzt. Zwar durchschnitt eines der drei Bohrlöcher eine Mineralisierung, doch die Bohrbedingungen waren so ungünstig, dass das Bohrprogramm abgebrochen werden musste, bevor die anderen beiden Bohrungen ihre geplante Zieltiefe erreichten.

Diamantbohrungen bestätigen die geologische Struktur und identifizieren eine zweite Mineralisierung

Die Diamantbohrungen wurden auf der Zone 2000S niedergebracht. Ihr Ziel war es, das Bohrloch CRM21-011 aus dem vergangenen Jahr zu ergänzen. Es hatte 105 Meter mit einem Kupferäquivalent von 1,18 Prozent durchschnitten. Durchschnittlich 0,96 Prozent Kupfer, 0,01 Prozent Molybdän, 0,18 g/t Gold und 4,06 g/t Silber waren damals durchschnitten worden.

Auch hier war das Programm ein voller Erfolg, denn die Erwartungen der Geologen an die Struktur der Mineralisierung haben sich bestätigt. Beide Bohrlöcher durchschnitten eine Mineralisierung weit unterhalb der aktuellen Sulfidressource, wobei das Bohrloch CRM21-023 den Beginn einer zweiten Mineralisierung etwa 120 Meter unterhalb der Basis der abgeleiteten Sulfidressource erkennen lässt. Sie erstreckt sich bis in eine Tiefe von etwa 230 Meter.

Ein neuer Minenplan wird die Lebensdauer und die Wirtschaftlichkeit der Mine erhöhen

Zwei Bohrlöcher, die in Zone 13 gebohrt wurden, unterstreichen dabei das Potential dieser Lagerstätte: CRM21-025 durchschnitt beispielsweise 120,65 Meter mit einem Gehalt von 0,76 Prozent Kupfer, 0,016 Prozent Molybdän, 0,14 g/t Gold und 2,53 g/t Silber. Das entspricht einem Kupferäquivalent von 0,94 Prozent.

In seiner Stellungnahme zu den neuen Bohrergebnissen machte Tim Johnson, der Präsident und CEO von Granite Creek Copper, deutlich, was diese Entdeckungen für das Projekt bedeuten: Es gelang nicht nur die Sulfidmineralisierung in drei der Hauptzonen zu erweitern, was zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung führen wird, sondern es muss auch ein neuer Minenplan erstellt werden. Er wird sowohl das Oxid- wie auch das Sulfidmaterial enthalten und damit sowohl die Lebensdauer der Mine verlängern wie auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich verbessern."

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube

Background

Granite Creek Copper Limited (TSX-V: GCX, FSE: GRK) ist ein in Kanada und Deutschland börsennotiertes Explorationsunternehmen. Gesucht wird nach den aktuell besonders begehrten Metallen Gold, Silber und Kupfer. Im vergangenen Jahr wurde durch die Übernahme der Copper North Mining das Stu- mit dem Carmacks-Projekt verschmolzen. Durch diesen Zusammenschluss und die im Jahr 2021 durchgeführten Bohrungen weist das Carmacks-Projekt inzwischen eine Ressource von 15,69 Mio. Tonnen Oxiderz mit einem Kupfergehalt von 0,94 Prozent und 8,07 Mio. Tonnen Sulfidgestein mit 0,68 Prozent Kupfer auf. Hinzu kommen 0,31 g/t Gold und 3,14 g/t Silber. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach dem NI 43-101-Standard soll nach dem Abschluss des 2021er Bohrprogramms vorgelegt werden.

Disclaimer

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Granite Creek Copper Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Granite Creek Copper Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.