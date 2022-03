(PLX AI) – Azimut Q4 revenue EUR 583 million vs. estimate EUR 557 million.Q4 net income EUR 283 million vs. estimate EUR 274 millionQ4 operating profit EUR 353 million vs. estimate EUR 342 millionSays targets for 2022, assuming normal market …

Azimut Q4 Earnings Beats Expectations; Sees 2022 Net Profit at Least EUR 400 Million

