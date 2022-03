STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf K+S nach Geschäftszahlen gefragt



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD171B)

Ein Call-Optionsschein auf K+S wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Der Düngemittelhersteller veröffentlichte heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 und konnte sein EBITDA von zuvor 267 Millionen Euro auf knapp 970 Millionen Euro steigern. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet K+S mit einem EBITDA im Bereich von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Am Donnerstag legt die Aktie über 7% auf 23,60 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding (WKN MA92PT) Wie bereits am Mittwoch wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding sehr rege gehandelt. Während die Derivateanleger den Call gestern hauptsächlich verkauften, steigen sie heute ein. Die Porsche-Aktie gibt dagegen mehr als 2% auf 74,50 Euro nach. 3. Knock-out-Call auf Varta (WKN MC8F7K)

Am Donnerstag befinden gleich sich zwei Knock-out-Calls auf Varta unter den Top 10 der am meistgehandelten verbrieften Derivate an der Euwax. Der am häufigsten gehandelte Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern in Stuttgart dabei gekauft. Bis zum Mittag legt die Varta-Aktie 1,5% auf 88,30 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer notiert am Vormittag die meiste Zeit in einer recht engen Handelsspanne von -10 bis 25 Punkten. Während der DAX nach seinen fulminanten Gewinnen gestern wieder 2% abgibt, sind sich die Derivateanleger offentsichtlich uneins über die weitere Entwicklung des deutschen Leitindex.

