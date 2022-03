Auf Dividendenjagd

Während die US-Aktienmärkte noch recht glimpflich davonkommen – der Krieg in der Ukraine ist weit weg – brechen in Europa und vor allem in Deutschland die Aktienkurse heftig ein. Angesichts der aktuellen Lage scheint es vielen Anlegern schwierig, lukrative Anlagemöglichkeiten auszumachen, da Aktien an breiter Front verkauft werden.

Die Situation bietet aber gute Chancen, attraktive Aktien günstig einzusammeln. Wer Geduld mitbringt und den Kurseinbruch aussitzt, wird auf lange Sicht mit hohen Renditen belohnt. Das trifft doppelt auf gute Dividenden-Aktien zu. Ihre günstige Bewertung gepaart mit einer hohen Dividendenrendite ist eine gute Basis für Gewinne in der Zukunft. Außerdem haben Anleger mit solchen Werten ein solides Sicherheitsnetz in volatilen Zeiten im Depot.

Fazit

Der Börsenbrief FUCHS-Kapital hat sich auf Aktien, die auf dem aktuellen Kursniveau eine hochattraktive Dividendenrendite bieten und darüber hinaus aus Bewertungssicht überzeugen können fokussiert. Die vollständigen Analysen, Handlungsempfehlungen und Kursziele gibt es auf der Website der FUCHSBRIEFE.

Folgende Aktien haben wir uns angesehen: