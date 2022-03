Doré Copper Mining setzt Serie an Top-Bohrergebnissen fort!

Corner Bay: Hohe Kupfergrade auch in der Tiefe

In London hat der Kupferpreis diese Woche ein neues Allzeithoch markiert und verschnauft derzeit ein wenig darunter. Diese Entwicklung deutet die Knappheit am Markt an, die nicht vom Konflikt um die Ukraine gespeist wird, sondern von den starken Nachfragetrends bei dem roten Metall (Batterien, Erneuerbare Energien, Infrastruktur). Heute meldete Doré Copper Mining (0,78 CAD; 0,55 Euro; CA25821T100) Bohrergebnisse von seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay in der kanadischen Provinz Québec. Und da traf man voll ins Schwarze: Von den sieben Bohrlöcher weisen gleich vier einen Kupfergrad von mehr als 8% auf. Die Kerne stammen vorwiegend aus der Hauptader unter der bestehenden Ressource (siehe Graphik unten) und zeigen, dass sich die Mineralisierung dort fortsetzt. Eine detaillierte Auflistung der Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

Doré Copper Mining: PEA gibt Kursrichtung vor

Die Bohrergebnisse unterstreichen, dass Doré Copper Mining sein Ziel einer Ressource mit mehr als 3% Kupfer im Durchschnitt erreichen kann. Nach den jüngsten Bohrresultaten sollte nun die anstehende Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für Corner Bay in den Fokus rücken. Doré Copper will diese in den kommenden Wochen präsentieren. Das Unternehmen strebt weiterhin an, Ende 2024 in Produktion zu gehen. Dabei soll das Erz von Corner Bay zu der nahegelegenen, firmeneigenen Verarbeitungsanlage Copper Rand verbracht werden. CEO Ernest Mast betonte immer wieder, dass man auf eine Jahresproduktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Gold abzielt. Allerdings wurde die Exploration des Vorkommens 2021 beschleunigt und die Ressource mit der aktualisierten Schätzung im Oktober 2021 vergrößert (siehe hier). Zudem dürften sich gute Ergebnisse aus den Tests für die Erzsortierung positiv bei den Kosten in der PEA niederschlagen (siehe hier).