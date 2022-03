Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Metallic Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Metallic Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Background Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) ist ein börsennotierter kanadischer Explorer, der in Toronto und Frankfurt handelbar ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des hochgradigen Keno-Hill-Silberprojekts im kanadischen Yukon Territory. Parallel soll aber auch das ebenfalls sehr lukrative La Plata Silber-Gold-Kupferprojekt in Colorado, USA, Shareholder Value liefern. Für erste Einnahmen sorgen die alluvialen Goldvorkommen im Klondike Distrikt, die von lokalen Minenbetreibern abgebaut werden und Metallic Minerals über ein Royalty-Vergütungsmodell erste Cash-Einnahmen liefern, die zumindest teilweise für die Exploration verwendet werden können. Alle Projekte befinden sich in exzellenter Infrastruktur und bieten enormes Potential.

Fast 50 Jahre Exploration mit verschiedensten Entwicklungsarbeiten sind zwar noch nicht an ihr Ende gekommen, dennoch zeichnet sich mit der Arbeiten an der Modellierung der Ressource und der Schätzung ihres Umfangs nun ein erster Höhepunkt ab. Auf ihm werden die für das Jahr 2022 geplanten Feldarbeiten sehr gut aufbauen können und die investierten Anleger haben allen Grund, der baldigen Fertigstellung der ersten Ressourcenschätzung mit Spannung entgegenzusehen.

Die von den Rio Tinto und Freeport gewonnenen Daten sind zusammen mit den eigenen Bohrergebnissen so umfangreich, dass Metallic Minerals den Dienstleister SGS Geoscience mit der Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung beauftragen konnte. Sie dürfte in einigen Wochen vorliegen und den Anlegern eine erste konkrete Idee vom Wert des La-Plata-Projekts vermitteln.

Die historischen Arbeiten von Rio Tinto und Freeport deuten im Allard-Tunnel auf ein Porphyrsystem hin, das direkt an der Oberfläche beginnt und sich über eine Länge von 395 Meter bzw. 854 Meter erstreckt. Die beiden hier angesetzten historischen Bohrungen kamen nicht nur auf Kupferäquivalente von 0,57 und 0,26 Prozent, sondern endeten zudem in einer Mineralisierung.

Auch die Arbeiten im Allard-Tunnel verliefen erfolgreich, denn Metallic Minerals stieß hier auf 98,2 Meter mit 0,55 Prozent Kupferäquivalent (0,46% Kupfer, 4,75 g/t Silber und 0,03 g/t Gold). Wie in den anderen Bohrlöchern so war auch hier ein 61,6 Meter langer Abschnitt besonders reichhaltig vererzt. Er enthält 0,65 Prozent Kupferäquivalent (0,55% Kupfer, 5,55 g/t Silber und 0,03 g/t Gold).

Metallic Minerals kann somit auf einen umfangreichen Bestand an Daten und Vorarbeiten zurückgreifen, die es dem Unternehmen erleichtern, eine Ressourcenschätzung auf den Weg zu bringen. Das wichtigste Ziel der im Jahr 2021 durchgeführten Bohrkampagne war deshalb, die Funde zu bestätigen, die Rio Tinto und Freeport in der Vergangenheit gemacht hatten. Dabei stand vor allem das Hauptziel Allard Porphyr im Vordergrund.

Auch wenn das Keno-Hill-Silberprojekt in der kanadischen Yukon-Provinz das Flaggschiff von Metallic Minerals Corp. ( TSX-V: MMG, FSE: 9MM1 ) darstellt, so ruhen die Arbeiten auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im US-Bundesstaat Colorado keineswegs. Von hier kann Metallic Minerals in dieser Woche nicht nur sehr gute Bohrergebnisse vermelden, sondern es ist auch der Punkt erreicht, an dem eine erste Mineralressource geschätzt werden kann.

