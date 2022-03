Fazit:

Sobald der Bereich von 220,00 US-Dollar mindestens per Wochen Schlusskurs überwunden wird, steigen die Chancen auf eine Erholung an 232,83 und rund 250,00 US-Dollar merklich an. Wer ebenfalls hiervon überproportional profitieren möchte, könnte hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2E20 zurückgreifen. Aus dieser Handelsidee würde am Ende eine Renditechance von 60 Prozententspringen, der Werte des Scheins sollte dann ein Niveau von 6,69 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte die Kursmarke von 205,00 US-Dollar vorläufig allerdings nicht überschreiten. Daraus leitet sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 2,62 Euro ab.