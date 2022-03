Seit weltweit die Sorge um eine Verknappung von Öl ausgebrochen ist, erlebte die Nel-Aktie einen massiven Kurszuwachs. Beflügelt von dieser Entwicklung hat Nel Asa nun die Produktionskapazität drastisch gesteigert. "Unsere brandneue und vollautomatische Elektrolyseur-Produktionsanlage auf Herøya produziert bereits in drei Schichten. Wir erreichen jede Woche neue Produktionsrekorde und werden einen Standortauswahlprozess für zusätzliche Produktionskapazitäten in Europa starten", sagt Jon André Løkk, CEO von Nel Asa. Nach eigenen Angaben kann das Elektrolyseurwerk auf Herøya dem Markt eine Kapazität von 500 MW zur Verfügung stellen und hat sogar die Möglichkeit, diese bis auf 2 Gigawatt zu erweitern.

Es ist die Antwort auf Pläne der Europäischen Union, bis 2030 unabhängig von Energieimporten aus Russland zu werden. Grüner Wasserstoff gewinnt immer mehr an Bedeutung, um Engpässe in der Gas- und Ölversorgung auszugleichen. Mit der Erhöhung der Produktionskapazität will Nel Asa zu einem strategischen Partner für die Politik mausern. Denn grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor für die Umstellung auf erneuerbare Energien. Mit dem neuen System kann das Unternehmen beinahe jede Woche einen neuen Produktionsrekord vermelden.

An der Börse zählt die Aktie seit Tagen zu den Gewinnern und sticht im aktuellen Marktumfeld deutlich heraus. Mittwochmittag legte das Wertpapier nochmals um 4,7 Prozent zu. Allerdings konnte dieses Tempo nicht gehalten werden und der Kurs gab die Gewinne zum Nachmittag wieder ab.

Klar ist: Falls das Unternehmen die Politik als Partner gewinnt, steigt das Wachstumspotential weiter. Da Länder wie Deutschland bislang noch abhängig von russischen Energielieferungen sind, kann eine Erhöhung der Wasserstoff-Produktionskapazität in den eigenen Reihen das Risiko einer Abhängigkeit minimieren.

Anleger konnten in den letzten Tagen durch kräftige Kurssprünge ordentliche Gewinne einfahren. Ob das Kursfeuerwerk von Dauer ist, ist fraglich. Nel Asa will sich mit frischen Kapazitäten als Partner für die Europäische Union empfehlen und weiterwachsen.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion