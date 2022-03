Dem Unternehmen zufolge wiesen die historischen Ergebnisse häufig breite Abschnitte mit eigenständigen, hochgradigen Zonen aus, die bei Diamantkernbohrungen entdeckt wurden. Dazu gehören:

- 10,79 g/t Gold über 6,20 Meter in 16OKC-354;

- 9,53 g/t Gold über 13,72 Meter in 16OKC-353;

- 11,19 g/t Gold über 7,62 Meter in 10OKC-228;

- 8,65 g/t Gold über 9,14 Meter in 10OKC-220;

- 19,75 g/t Gold über 4,27 Meter in 95EKC-100;

Excellon plant nun Bohrungen, um die Strukturen zu definieren, die in Zusammenhang mit Goldablagerungen stehen, indem man zu ersten Mal moderne Messungen im Bohrloch und orientierte Kernbohrungen vornimmt.

„Die Chance, hochgradiges Gold zu definieren und neue hochgradige Entdeckungen zu machen, war ein Hauptgrund für unseren Erwerb des Kilgore-Projekts im Jahr 2020“, erklärte Jorge Ortega, Vice President Exploration. „Wir wenden einen modernen Ansatz auf historische Daten an und planen, in den kommenden Bohrkampagnen bei Kilgore fortschrittlichere Vermessungstechniken einzusetzen. Historische Ergebnisse zeigen zahlreiche hochgradige Abschnitte in der gesamten Lithologie der Lagerstätte auf, die oft mit verkieselten Zonen in Verbindung stehen, jedoch nur eine minimale strukturelle Analyse aufweisen. Im Rahmen des diesjährigen Programms wollen wir die Strukturen, die mit der hochgradigen Goldeinlagerung in Zusammenhang stehen, durch Bohrungen, Geophysik und fortgesetzte Oberflächenexploration beschreiben, um unser Verständnis und das Potenzial der Lagerstätte und des Projekts zu erweitern.“

Explorationspläne für 2022

Bei der Kilgore-Lagerstätte handelt es sich um eine epithermale Goldlagerstätte, die derzeit eine Ressource von 44,6 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t Gold (825.000 Unzen) in der Kategorie angezeigt sowie geschlussfolgerte Ressourcen von 9,4 Mio. Tonnen mit 0,45 g/t Gold (136.000 Unzen) aufweist.

Hauptziel des Explorationsprogramms dieses Jahres ist es, die bestehende Ressource auszuweiten und die Gehalte zu erhöhen sowie vertikale bis subvertikale hochgradige Zonen innerhalb der bestehenden Mineralressource und in der Tiefe der darunter liegenden Aspen-Formation zu definieren. Excellon plant noch die Details des Programms, aber man geht davon aus, dass es Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Arbeiten an der Oberfläche umfassen wird.

Das vorgeschlagene Bohrprogramm umfasst zwei Phasen, um Strukturen zu definieren, die mit der Einlagerung von hochgradigem Gold in Zusammenhang stehen, und zwar durch die erste Anwendung moderner Bohrlochvermessungs- und Kernorientierungsgeräte bei Kilgore, einschließlich der Bestätigung historischer hochgradiger Abschnitte innerhalb der Lagerstätte Kilgore und Explorationsarbeiten entlang des Trends und in der Tiefe, die sich auf definierte geophysikalische, geochemische und strukturelle Merkmale konzentrieren, die mit der Goldmineralisierung in Zusammenhang stehen.

Die geophysikalischen Vermessungen werden voraussichtlich induzierte Polarisations- und magnetotellurische Vermessungen über der Lagerstätte Kilgore und hochrangigen Zielen umfassen, um strukturelle Merkmale, die mit der Goldmineralisierung in Zusammenhang stehen, besser zu definieren und zusätzliche Bohrziele festzulegen.

Die Arbeiten an der Oberfläche werden voraussichtlich Kartierungen, Probenahmen und Bodenuntersuchungen in den wichtigsten Gebieten umfassen, die an die mit dem Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) definierten Ziele anschließen.

Fazit: Das Kilgore-Projekt erschien uns angesichts der bestehenden Ressourcen sowie der vorhandenen Kernbohrungsdaten schon immer sehr vielversprechend, sodass wir uns freuen, das Excellon das Projekt nun in Kürze weiter voranbringen wird. Wir sind gespannt, welche Ergebnisse die geplanten, modernen Explorationsmethoden erbringen werden.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Excellon Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Excellon Resources beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Excellon Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Excellon Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Excellon Resources entlohnt.