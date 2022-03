(PLX AI) – Flughafen Zurich February traffic 981,835 passengers, or 48% of the number in February 2019. A monthly comparison shows that air traffic movements are at 59% of the 2019 levelAverage seat load factor 67%

Flughafen Zurich Feb. Traffic at 48% of Level in Feb. 2019

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer