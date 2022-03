Ziele vom 05.03.2022: Das Ziel der Welle (v) dehnt sich aus. Das neue Ziel liegt im Bereich

124,97, wenn die MoB hält. Anschließend sollte eine fallende Welle bis in den

Bereich 47,90 führen (Rücklauf von 61,8 ).

Der aktuelle Chart

Elliottwaver Software: Die erste Welle im Trend wurde mit roten Kerzen abgeschlosssen. DerTrendkanal zeigt einen steigenden Trend an (blaue Linie oben).

Am Anfang der dritten Welle wechselten die Kerzen auf gelb und zeigten einen steigenden Trend an. Das grün gerahmte Rechteck ist ein autmatisches Longsignal. Nach dem Rechteck entstand nur ein sehr geringer Rücklauf in die Verlustzone. Das Ende der dritten Welle im Bereich 116 zeigten roten Kerzen an.

Der Endbereich der fünften Welle wurde mit roten Kerzen gekennzeichnet. Unser EW Counter berechnete das Ende der Welle. Das Öl fiel gemäß meiner Prognose. Es unterschritt den Trendkanal. Ein Rücklauf endete extakt an der blauen Trendlinie. Das rot gerahmte Rechteck ist ein Shortsignal. Der Abwärtstrend sollte sich fortsetzen.

Ihr Rüdiger Maaß