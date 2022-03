Spätestens seit heute sind wir im Wirtschaftskrieg gegen Russland, nachdem nun Gegen-Sanktionen gegen "unfreundliche "Staaten" erlassen wurden. Die Folgen dieses Wirtschaftskriegs für Europa sind in der Dimension noch nicht absehbar, aber auf jeden Fall gravierend: durch die "Selbst-Sanktionierung" des Westens wird weniger (bis gar kein) Gas und Öl mehr aus Russland gekauft - mit der Folge eines Preiskampfes westlicher Länder gegen Schwellenländer um Mangelwaren wie Gas oder Düngermittel. Der Westen wird diesen Preiskampf gewinnen - aber der Preis dafür ist eine massive Inflation! Schon jetzt zeigt der Energie-Schock und die so überschießende Inflation Folgen: viele Firmen entlassen Leiharbeiter, energieintensive Branchen stoppen oder reduzieren die Produktion. Der Wirtschaftskrieg trifft, wie jeder Krieg, die Armen und Schwachen am stärksten..