Kissigs Portfoliocheck: Die Spielehits von Take-Two Interactive begeistern jetzt auch Value Investor Bill Nygren

Disclaimer : Habe Alphabet auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki. Neu eingestiegen ist Nygren bei Spieleproduzent[WKN: 914508], der sowohl für Konsolen als auch für PCs Blockbusterspiele wie Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Mafia, Civilization, Max Payne und BioShock produziert und vermarktet. Und vor einigen Herausforderungen steht...

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Zum Ende des 4. Quartals hatte er insgesamt 54 Werte im Depot, darunter lediglich drei neue. Seine Turnoverrate stieg gegenüber dem Vorquartal wieder an und lag bei 6%.An der Branchengewichtung hat sich nichts geändert. Mit 35,3% bleiben die Financial Services in Nygrens gut $11,1 Mrd. schweren Depot an der Spitze, gefolgt von Communication Services mit 15,1%, Technologiewerten mit 10%, zyklischen Konsumwerten mit 9,6% und Energiewerten mit 8,5%. Google-Mutter Alphabet konnte sich um zwei Plätze verbessern und den lange von ihr gehaltenen Spitzenplatz zurückerobern. Ally Financial wurde damit nach einem kurzen Gastspiel wieder vom Thron gestoßen und wird nun von EOG Ressources gefolgt, die sich vom fünften auf den dritten Rang verbessert hat.