Nach Ausbruch des Euros (EUR) gegenüber dem polnischen Zloty (PLN) aus dem laufenden Aufwärtstrend sowie die Kursmarke von 4,7580 PLN schoss der Euro zeitweise auf glatt 5,00 PLN aufwärts. Nur wenig später und nach einer sich abzeichnenden diplomatischen Lösung kam das Paar wieder zurück und setzte in den Bereich des oberen Aufwärtstrends auf 4,7580 PLN zurück. Die Tat technische Auswertung seit Beginn der Rallye am 15. Februar 2022 offenbart allerdings nur eine erste Aufwärtswelle, die Abschläge der letzten Tage sind als Konsolidierung zu werten. Da technisch allerdings eine Kursbewegung immer in drei Wellen einhergeht, müssen frische Verlaufshochs her.

Keine Lösung im Ukraine-Konflikt

Sollte auf der oberen Trendbegrenzung um 4,7580 eine nachhaltige Stabilisierung des Euros gelingen uns das Paar mindestens über 4,8555 Berlin zu legen, würde eine zweite Kaufhalle mit Zielen oberhalb von 5,00 PLN wahrscheinlich werden. Zwar bedarf es nur eines leicht erhöhten Kurses zu den aktuellen Jahreshochs, im Falle einer Eskalation im besagten Konflikt könnte es aber noch sehr viel höher mit dem Euro gehen. Eine echte Entspannung würde das Paar dagegen erleben, wenn die Unterstützung um 4,7370 PLN unterschritten wird. In diesem Szenario wären dann Abschläge in den Bereich von 4,6445 PLN möglich.