Cerro de Pasco Resources Inc. ( CSE: CDPR; FRA: N8HP; OTCMKTS: GPPRF ) hat seit der Übernahme der Santander Mine von Trevali im vergangenen xx umfangreiche Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs ergriffen. Nach einem tödlichen am 31. Januar 2022 wurden außerdem alle gesetzlich vorgeschriebenen Berichte in zufriedenstellender Weise bei den örtlichen Behörden eingereicht. Das Unternehmen hat eine vollständige Sicherheitsüberprüfung aller Arbeitsbereiche in der Erschließung und Produktion durchgeführt, um sicherzustellen, dass die bestehenden Bedingungen in den Bereichen, in denen Aktivitäten stattfinden, sicher sind. Die Mine wurde am 18. Februar 2022 wieder in Betrieb genommen.

