Wir erleben aktuell einen massiven Energie-Schock, die Spritpreise explodieren - und der Staat verdient durch die Energiesteuer prächtig mit! Die Folgewirkungen der so schnell und heftig gestiegenen Spritpreise sind kaum zu überschätzen, da die Logistik-Branche unter diesen Umständen kaum mehr rentabel arbeiten kann und so eine Versorgungs-Krise droht. Daher muß die Politik schnell eingreifen und die Energiesteuer deutlich senken, sonst geraten nicht nur viele Jobs, sondern der soziale Frieden durch den Ene3rgie-Schock insgesamt in Gefahr! Der Fokus muß nun von Ideologie (deren Produkt die Energiesteuer war) auf die Sicherung der Versorgung gelegt werden. Das gilt auch für die Landwirtschaft: jetzt geht es nämlich "ans Eingemachte"..

Hinweis aus Video: Strompreis und Gaspreis explodieren – Folgen für Wolfgang Grupp und bayerisches Stahlwerk



Das Video "Energie-Schock: Spritpreise explodieren - senkt die Energiesteuer!" sehen Sie hier..