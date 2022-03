Bekanntlich sprang der DAX (ISIN: DE0008469008) nach seiner massiven Talfahrt, die am 7.3.22 bei 12.439 Punkten ihren Tiefpunkt fand, am 9.3.22 um mehr als 1.000 Punkte nach oben und beendete den Handelstag bei 13.848 Punkten. In weiterer Folge konnte der Index dieses Niveau nicht beibehalten und notierte bei der Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 13.500 Punkten.

Anleger, die dem DAX in den nächsten Wochen im sehr volatil bleibenden Umfeld einen weiteren Kursrutsch auf zumindest 12.800 Punkte prognostizieren, könnten eine Investition in Short Hebelprodukte auf den deutschen Aktienindex in Erwägung ziehen.